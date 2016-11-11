У Білому домі назвали дату останньої прес-конференції Обами
- Сьогодні, 07:59
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Обама запросив Трампа на чай перед церемонією інавгурації
Президент США Барак Обама проведе свою останню прес-конференцію в якості глави держави в середу, 18 січня, передає Reuters.
Про це розповів прес-секретар Білого дому Джош Ернест.
Точний час прес-конференції не називається.
Раніше повідомлялося, що чинний президент США Барак Обама запросив новообраного президента США Дональда Трампа на чай перед церемонією інавгурації.