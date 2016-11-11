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    У Білому домі назвали дату останньої прес-конференції Обами

    • Сьогодні, 07:59
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    Обама запросив Трампа на чай перед церемонією інавгурації

    Президент США Барак Обама проведе свою останню прес-конференцію в якості глави держави в середу, 18 січня, передає Reuters.

    Про це розповів прес-секретар Білого дому Джош Ернест.

    Точний час прес-конференції не називається.

    Раніше повідомлялося, що чинний президент США Барак Обама запросив новообраного президента США Дональда Трампа на чай перед церемонією інавгурації.

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