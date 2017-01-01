У бойовиків вичерпались резерви боєприпасів, вони залежні від поставок з Росії, - Тимчук

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Спостерігається масове завезення боєприпасів за рахунок складів Південного військового округу збройних сил РФ, зазначив нардеп

Нардеп від «Народного фронту», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук розповів «Главкому»

«Режим тиші, про який багато говорили, – це лише декларації, жодних реальних кроків для цього на робиться. Це підтверджує нове загострення в Авдіївці. У бойовиків зараз виникли проблеми із матеріально-технічним постачанням. Вони тривалий час створювали запаси на території Донбасу – що «ДНР», що «ЛНР»: з 2016 року вони перестали працювати «з коліс», - розповів Тимчук.

За його словами, раніше простежувалася дуже чітка залежність від поставок з Росії припасів, паливно-мастильних матеріалів, зброї та техніки.

«Їм привезли – вони обстріляли, боєприпаси закінчились – зменшується кількість обстрілів, знову чекаємо на постачання. Однак, як показали події останніх трьох тижнів, накопичені запаси не можуть задовольнити потреби російських військ, за два тижні вони вистріляли все, що в них було. В останній тиждень ці обстріли знову здійснювалися фактично «з коліс», як раніше. Зараз начебто знову спостерігається масове завезення постачання за рахунок складів непорушного запасу Південного військового округу збройних сил РФ. Тобто є рішення російського військового штабу про те, щоб знімати частину боєприпасів, палива і завозити на Донбас. Я не виключаю, що ці поставки вже пішли, і у зв’язку з цим відбулося загострення», - зазначив нардеп.



