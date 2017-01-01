Терористи «Сомалі» остаточно знищили важливі докази вбивства Гіві

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Влада «ДНР» відразу після вбивства знайшли гроші і фізичну силу, щоб зачистити кабінет Гіві

Батальйон терористів «Сомалі» відновить свій штаб за два тижні після вибуху у кабінеті свого командира Михайла Товстих, більш відомого як Гіві. Окупанти мають намір створити музей вбитого найманця.

Про це розповідає начальник штабу підрозділу, «права рука» Гіві Єгор Волчков, – повідомляє «Диалог».

Влада «ДНР» відразу після вбивства знайшли гроші і фізичну силу, щоб зачистити кабінет Гіві.

«Прислали дві бригади склярів, склали кошторис. Виділяється все, що нам потрібно, починаючи від звичайного паркетника, закінчуючи цементом. Орієнтовно ми плануємо як мінімум через два тижні відновити все, що є. Плануємо зробити музей командира, в якому будуть представлені дублікати його нагород», – говорить Волчков.

Ремонтні роботи повністю знищили докази. Вкрай підозрілим виглядає той факт, що менш ніж через тиждень після резонансного вбивства на місці НП працюють слідчі та експерти, а бригади ремонтників, зачищає кожен сантиметр підірваного кабінету.