У британському парламенті жадають тісніших відносин з РФ

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Комітет парламенту Британії розкритикував позицію глави МЗС Бориса Джонсона щодо Росії

Британія не ворог Росії, і варто припинити звинувачувати Володимира Путіна у воєнних злочинах у Сирії.

Про це заявили депутати комітету у закордонних справах британського парламенту у своєму звіті щодо британсько-російських відносин, повідомляє The Financial Times.

Депутати заявили про необхідність тісніших відносин і розкритикували МЗС Британії під керівництвом Бориса Джонсона за те, що «воно не знає, чого хоче».

Звіт також скептично налаштований щодо закликів Британії до ООН провести розслідування воєнних злочинів РФ у Сирії. У парламенті заявили, що без доказів воєнних злочинів з’являється ризик того «що Кремль почне використовувати сприятливий для себе наратив про подвійні стандарти і ворожість західних держав».

Водночас депутати наголосили, що Британія не повинна знімати санкції проти Росії, накладені на неї через дії в Україні, доки Москва не виконає свої зобов’язання. Однак відносно України депутати застерегли, що Британія «постає перед можливістю опинитися у ролі ізольованого гравця, який підтримує ту політику проти Росії, яка зазнає невдачі».

Нагадаємо, 1 березня, під час свого візиту до Києва, Борис Джонсон заявив, що Росія має бути покарана за агресію проти України.