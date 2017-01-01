Міноборони РФ спростувало інформацію про авіаудар по союзниках США у Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міноборони РФ підтвердило, що контакти між російським командуванням авіагрупи та американським відбулись

Міністерство оборони Росії спростувало інформацію про те, що їхні військові літаки завдали удару по союзним з США силам у Сирії.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на заяву Міністерства оборони Росії.

В РФ заявили, що «жодного удару по зазначеним американською стороною районам сирійською або російською авіацією не завдали».

Однак підтвердили, що контакти між російським командуванням авіагрупи та американським відбулись.

Як заявляють в РФ, «у ході переговорів представник ВПС США висловив занепокоєння, що сирійські та російські літаки можуть завдати ненавмисний удар по підконтрольним США збройним формуванням…Щоб уникнути будь-яких інцидентів американський представник повідомив точні координати розташування в даному районі підтримуваних США сил. Дана інформація була прийнята російським командуванням до відома».

Раніше повідомлялося, що російські військові літаки помилково атакували сили коаліції, підтримуваної Сполученими Штатами, у декількох невеликих селах на півночі Сирії. Відповідну інформацію повідомив командувач силами США, що борються з «ІД» в Іраку та Сирії Стівен Таунсенд.