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    Міноборони РФ спростувало інформацію про авіаудар по союзниках США у Сирії

    • Сьогодні, 00:18
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    Міноборони РФ підтвердило, що контакти між російським командуванням авіагрупи та американським відбулись

    Міністерство оборони Росії спростувало інформацію про те, що їхні військові літаки завдали удару по союзним з США силам у Сирії.

    Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на заяву Міністерства оборони Росії.

    В РФ заявили, що «жодного удару по зазначеним американською стороною районам сирійською або російською авіацією не завдали».

    Однак підтвердили, що контакти між російським командуванням авіагрупи та американським відбулись.

    Як заявляють в РФ, «у ході переговорів представник ВПС США висловив занепокоєння, що сирійські та російські літаки можуть завдати ненавмисний удар по підконтрольним США збройним формуванням…Щоб уникнути будь-яких інцидентів американський представник повідомив точні координати розташування в даному районі підтримуваних США сил. Дана інформація була прийнята російським командуванням до відома».

    Раніше повідомлялося, що російські військові літаки помилково атакували сили коаліції, підтримуваної Сполученими Штатами, у декількох невеликих селах на півночі Сирії. Відповідну інформацію повідомив командувач силами США, що борються з «ІД» в Іраку та Сирії Стівен Таунсенд.

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