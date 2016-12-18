У центральному офісі «Укрнафти» триває обшук

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Офіс «Укрнафти»

Обшук проводить Генеральна прокуратура України

Генеральна прокуратура України здійснює обшук у центральному офісі ПАТ «Укрнафта». Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прес-службі компанії.

«Генпрокуратура здійснює обшук, ми їм сприяємо», – зазначили в прес-службі.

Як повідомляв «Главком», на початку березня прокуратура ініціювала ревізію «Укрнафти» через підозри до голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрія Коболєва. На думку прокурорів, бездіяльність Коболєва не дозволила державі відновити контроль над «Укрнафтою» і це призвело до збільшення її податкового боргу на 5,49 млрд грн, до 10 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» належить 50%+1 акція «Укрнафти», групі компаній, пов'язаних з колишніми приватними акціонерами Приватбанку, – близько 42% акцій.

Податковий борг «Укрнафти» наразі становить близько 12,8 млрд грн.

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