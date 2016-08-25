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    У центрі Києва скоєно напад на В’ятровича: нападників затримано

    • Сьогодні, 16:50
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    Володимир В'ятрович
    Володимир В'ятрович

    Чоловіки, які напали на В'ятровича, нічого не заявляли і не висували жодних вимог

    Поліція Києва затримала трьох чоловіків, які намагалися напасти на голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича.

    Як повідомляє Укрінформ, невідомі чоловіки спробували напасти на В'ятровича о 13:55, коли він вийшов із підземного переходу біля станції метро «Театральна» і прямував до будівлі інформаційного агентства «Укрінформ», де о 14:15 мала відбутися його прес-конференція, присвячена звіту про роботу Українського інституту національної пам'яті за 2016 рік. 

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    Загалом біля агентства в цей час перебувало приблизно 20-30 чоловіків, деякі з них були в медичних масках та тримали в руках по одній гвоздиці чи тюльпану. 

    Пізніше В'ятрович розповів, що коли він вже майже зайшов в агенцію, один з нападників спробував вдарити його в обличчя, ще один - тримав ззаду. 

    За словами В'ятровича, вони нічого не заявляли і не висували жодних вимог.  

    Працівники поліції, які перебували поряд, швидко втрутилися і затримали нападників.

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    У центрі Києва скоєно напад на В’ятровича: нападників затримано
    У центрі Києва скоєно напад на В’ятровича: нападників затримано
    У центрі Києва скоєно напад на В’ятровича: нападників затримано
    У центрі Києва скоєно напад на В’ятровича: нападників затримано
    У центрі Києва скоєно напад на В’ятровича: нападників затримано

    Зараз проводяться слідчі дії. В'ятрович поїхав до районного відділку поліції, щоб написати заяву про напад.

    Пізніше на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, заступник голови Національної поліції Андрій Крищенко повідомив: «Була спроба нападу, тому що там не було ніяких ушкоджень. Три особи були затримані, з ними працює слідчо-оперативна група Шевченківського районного управління. З'ясовуємо мету, навіщо це було зроблено».

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