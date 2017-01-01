У центрі Києва в неділю вводиться обмеження руху через відкриття «Євробачення» (Карта)
- Сьогодні, 00:13
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Низку вулиць закриють для руху пішоходів та транспорту
У зв’язку з відкриттям пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у Києві з 24:00 6 травня вводиться тимчасове обмеження руху для транспортних засобів і пішоходів у центральній частині міста.
Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Так, із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи)
7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).
7 травня з 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках:
- на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного);
- на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).
Окрім цього, у рамках проведення церемонії відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у неділю вносяться тимчасові обмеження руху в обох напрямках на наступних вулицях столиці:
- на вулиці Інститутській (від вулиці Ольгинської до провулку Кріпосного);
- на вулиці Садовій (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);
- на вулиці Липській (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);
- на вулиці Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського).
Нагадаємо, раніше столична влада повідомила, як буде працювати громадський транспорт під час «Євробачення»