У центрі Києва в неділю вводиться обмеження руху через відкриття «Євробачення» (Карта)

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Затори в Києві

Низку вулиць закриють для руху пішоходів та транспорту

У зв’язку з відкриттям пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у Києві з 24:00 6 травня вводиться тимчасове обмеження руху для транспортних засобів і пішоходів у центральній частині міста.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Так, із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи)

7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).

7 травня з 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках:

на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного);

на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).

Окрім цього, у рамках проведення церемонії відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у неділю вносяться тимчасові обмеження руху в обох напрямках на наступних вулицях столиці:

на вулиці Інститутській (від вулиці Ольгинської до провулку Кріпосного);

на вулиці Садовій (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);

на вулиці Липській (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);

на вулиці Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського).

Нагадаємо, раніше столична влада повідомила, як буде працювати громадський транспорт під час «Євробачення»