  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У центрі Києва в неділю вводиться обмеження руху через відкриття «Євробачення» (Карта)

    • Сьогодні, 00:13
    • Розсилка
    Затори в Києві
    Затори в Києві

    Низку вулиць закриють для руху пішоходів та транспорту

    У зв’язку з відкриттям  пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у Києві з 24:00 6 травня вводиться тимчасове обмеження руху для транспортних засобів і пішоходів у центральній частині міста.

    Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

    Так, із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи)

    7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).

    7 травня з 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках:

    • на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного);
    • на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).

    Окрім цього, у рамках проведення церемонії відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у неділю вносяться тимчасові обмеження руху в обох напрямках на наступних вулицях столиці:

    • на вулиці Інститутській (від вулиці Ольгинської до провулку Кріпосного); 
    • на вулиці Садовій (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);
    • на вулиці Липській (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);
    • на вулиці Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського).
    18338689

    Нагадаємо, раніше столична влада повідомила, як буде працювати громадський транспорт під час «Євробачення»

    Читайте також
    Євробачення Київ дороги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ