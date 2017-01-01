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    У Черкасах п'яний депутат облради на Mercedes збив чоловіка

    • Сьогодні, 05:03
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    Після аварії депутат кинувся знімати номери зі свого автомобіля

    У Черкасах 11 лютого близько 21:00 сталася ДТП за участю депутата Черкаської обласної ради, голови фракції партії ветеранів Афганістану Олександра Рибченка. На автомобілі Mercedes він скоїв наїзд на чоловіка, який був госпіталізований з черепно-мозковою травмою та іншими тілесними ушкодженнями у лікарню №3.

    Про це повідомляє видання «Про все», з посиланням на прес-офіцера Управління патрульної поліції в Черкасах Зою Вовк.

    «Інцидент стався біля розважального комплексу «Чайка» близько 21:00. В результаті наїзду постраждав житель Черкас Олег Остапенко 1962 року народження. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті огляду у нього в крові виявили 1,14 проміле алкоголю», - процитувало видання прес-офіцера поліції.

    Також, за словами Зої Вовк, свідки події витягли Рибченко з автомобіля та намагалися його затримати.

    Стверджують, що він відразу кинувся знімати номери зі свого автомобіля. При цьому свідки завдали шкоди його автомобілю.

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