У Дніпрі затримали чотири фури зі львівським сміттям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантажівка зі сміттям зі Львова

Автомобілі зі сміттям перетинали Дніпропетровську область транзитом

У четвер, 16 березня, у Дніпрі затримали чотири 40-тонні вантажівки зі сміттям зі Львова. Про це повідомили Радіо Свобода в Дніпровському міському відділі поліції.

За даними поліції, автомобілі зі сміттям перетинали Дніпропетровську область транзитом: вони рухались зі Львова до Покровська (колишній Красноармійськ) у Донецькій області.

Як зазначили в поліції, автомобілі зупинені в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. На місце викликали слідчо-оперативну групу і фахівців санепідемслужби, які наразі працюють із водіями й складають відповідні документи.

«Поліцією буде здійснене супроводження автомобілів до межі Дніпропетровської області. Звичайно, у зворотній бік», – сказали Радіо Свобода в поліції.

Водночас, як повідомив один із громадських активістів Родіон Кудряшов, машини зі львівськими номерами активісти, які побували на місці події, обмалювали написами «Львівське сміття їде додому» та «Садовий, привіт з Дніпра».

Нагадаємо, в ніч на 16 березня у Покровську на Донеччині затримали п'ять фур зі сміттям зі Львова.

Минулого тижня стало відомо, що до Кривого Рогу намагались ввезти дві фури, завантажені сміттям зі Львова. За даними заступника міського голови Олександра Катріченка, інцидент стався увечері в суботу: дві 20-тонні вантажівки зі львівськими номерами, вщерть заповнені твердими побутовими відходами, затримали в районі Криничок. У Кривому Розі з вересня 2016 року, згідно з рішенням сесії міськради, в місті діє заборона на утилізацію сміття немісцевого походження.

У минулий понеділок, 6 березня, стало відомо, що на Дніпропетровщині, у Петриківському районі, поліція зупинила 11 фур з побутовими відходами зі Львова. За даними Петриківської райдержадміністрації, фури заїхали самочинно, адже район не має ніяких угод на утилізацію сміття зі Львова.