Поблизу Кривого Рогу поліція затримала дві фури з львівським сміттям

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Сміття

Водночас у мерії Кривого Рогу повідомили, що в місті діє заборона на утилізацію сміття немісцевого походження

До Кривого Рогу намагались ввезти дві фури із завантаженим сміттям зі Львова. Про це «Радіо Свобода» повідомили у Криворізькій міській раді.

За словами заступника Криворізького міського голови Олександра Катріченка, інцидент стався увечері в суботу: дві 20-тонні вантажівки з львівськими номерами, вщерть заповнені твердими побутовими відходами, поліція затримала в районі Криничок.

Як зазначив посадовець, після огляду документів з’ясувалось, що сміття прямувало зі Львова, місцем доставки зазначався Кривий Ріг.

Водночас у мерії Кривого Рогу повідомили, що з вересня 2016 року, згідно з рішенням сесії міськради, в місті діє заборона на утилізацію сміття немісцевого походження.

За даними поліції, фахівці санепідслужби мають скласти необхідні акти, після чого фури зі сміттям супроводять за межі області.

Як відомо, львівське сміття періодично знаходять у різних куточках України. Зокрема нещодавно 11 фур із побутовими відходами зі Львова затримали на Дніпропетровщині.

Міський голова Льова Андрій Садовий пожалівся, що по всій Україні заблоковано 50 фур з львівський сміттям.