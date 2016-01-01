У «Главкомі» прес-конференція: «Безвіз і міграція: підсумки року та останні тенденції»

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Учасники прес-конференції презентують результати останніх досліджень динаміки української міграції до країн ЄС у 2016 році

Сьогодні, 27 грудня, о 10:45 в інформаційному агентстві «Главком» в рамках проекту «Підсумки року» відбудеться прес-конференція на тему: «Безвіз і міграція: підсумки року та останні тенденції».

Запрошені гості: Ірина Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів»; Катерина Кульчицька, аналітик ГО «Європа без бар’єрів».

Учасники прес-конференції презентують результати останніх досліджень динаміки української міграції до країн ЄС у 2016 році, підіб'ють підсумки року щодо безвізового режиму, опишуть останні тенденції й основні очікування на наступний рік. Зокрема, буде надано відповідь на такі питання: до яких країн найбільше і найменше мігрують українці, скільки українських прохачів притулку зараз у країнах ЄС, чого ми досягли і що втратили на шляху до отримання безвізового режиму з ЄС, чи загрожуватиме українському безвізу оновлений механізм призупинення?

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: