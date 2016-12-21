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Безвізовий режим для України

Все тримає механізм призупинення, але він не пов’язаний з Україною, запевнив Брок

Голова комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок не має сумніву в успішному скасуванні віз для громадян України. Про це він заявив під час представлення дослідження «Аудит зовнішньої політики», повідомляє «Європейська правда».

Брок нагадав, що найбільша затримка відбулася через складнощі в узгодженні так званого механізму призупинення між Радою ЄС та Європарламентом.

«У нас і досі тривають міжінституційні битви, але ви можете бути впевнені, що візова лібералізація відбудеться», – заявив він.

«Все тримає механізм призупинення, але він не пов’язаний з Україною. Він потрібен нам, оскільки він дозволить легше «продати» скасування віз для наших громадян», – додав Брок.

Євродепутат запевнив, що затвердження механізму призупинення має відбутися достатньо скоро: «Європейський парламент завершить усі процедури, це питання тижнів».

Нагадаємо, 13 грудня Європарламент та Рада ЄС досягли згоди щодо візової лібералізації для Грузії.

Нагадаємо, комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) затвердив від імені Ради ЄС компромісний текст, узгоджений з Європейським парламентом, щодо механізму призупинення безвізового режиму.