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    У «Главкомі» прес-конференція: «Кримські переселенці в цифрах та фактах – 2016»

    • Вчора, 11:28
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    Кримські переселенці
    Кримські переселенці

    Під час прес-конференції експерти обговорять ситуацію із переселенцями

    Сьогодні, 21 грудня, об 11:30 Free Crimea спільно з «Главкомом» проведе брифінг у прес-центрі агентства на тему «Кримські переселенці в цифрах та фактах – 2016». 

    Запрошені учасники конференції: Тарас Березовець, засновник проекту Free Crimea; Ататолій Засоба, засновник ГО «Кримська діаспора».

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    Під час прес-конференції експерти обговорять ситуацію з переселенцями, труднощі, з якими стикаються ВПО, як відбувається інтеграція переселенців та важливість цього процесу.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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