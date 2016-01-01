У «Главкомі» прес-конференція: «Кримські переселенці в цифрах та фактах – 2016»
- Вчора, 11:28
-
Розсилка
Кримські переселенці
Під час прес-конференції експерти обговорять ситуацію із переселенцями
Сьогодні, 21 грудня, об 11:30 Free Crimea спільно з «Главкомом» проведе брифінг у прес-центрі агентства на тему «Кримські переселенці в цифрах та фактах – 2016».
Запрошені учасники конференції: Тарас Березовець, засновник проекту Free Crimea; Ататолій Засоба, засновник ГО «Кримська діаспора».
Читайте також
Під час прес-конференції експерти обговорять ситуацію з переселенцями, труднощі, з якими стикаються ВПО, як відбувається інтеграція переселенців та важливість цього процесу.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: