У «Главкомі» прес-конференція: «Кримські переселенці в цифрах та фактах – 2016»

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Кримські переселенці

Під час прес-конференції експерти обговорять ситуацію із переселенцями

Сьогодні, 21 грудня, об 11:30 Free Crimea спільно з «Главкомом» проведе брифінг у прес-центрі агентства на тему «Кримські переселенці в цифрах та фактах – 2016».

Запрошені учасники конференції: Тарас Березовець, засновник проекту Free Crimea; Ататолій Засоба, засновник ГО «Кримська діаспора».

Під час прес-конференції експерти обговорять ситуацію з переселенцями, труднощі, з якими стикаються ВПО, як відбувається інтеграція переселенців та важливість цього процесу.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: