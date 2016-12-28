У «Главкомі» прес-конференція: «Продуктовий кошик українця: яка якість харчових продуктів?»

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Продукти харчування

Експерт розкаже, якої якості харчові продукти споживають українці

Сьогодні, 8 лютого, о 14:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Продуктовий кошик українця: яка якість харчових продуктів?».

Запрошені гості: Олена Сидоренко, експерт з якості та безпечності харчових продуктів, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНЕУ.

Експерт розкаже, якої якості харчові продукти споживають українці, зокрема молочні продукти, ковбасні вироби, риба, фрукти, на що звертати увагу споживачам під час вибору харчових продуктів.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: