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    У «Главкомі» прес-конференція: «Що Росія хоче від Балкан?»

    • Сьогодні, 10:58
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    Дарія Гайдай
    Дарія Гайдай

    Експерт проаналізує активізацію проросійських політиків на Балканах

    Сьогодні, 13 березня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Що Росія хоче від Балкан?».

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    Запрошені гості: Дарія Гайдай, аналітик Інституту світової політики, експерт-балканіст.

    Експерт проаналізує останні події на Балканах, активізацію проросійських політиків, організацію незаконного референдуму щодо НАТО, чому європейцям досить висловлювати свою «занепокоєність».

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: 

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