У «Главкомі» прес-конференція: «Що Росія хоче від Балкан?»
- Сьогодні, 10:58
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Дарія Гайдай
Експерт проаналізує активізацію проросійських політиків на Балканах
Сьогодні, 13 березня, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Що Росія хоче від Балкан?».
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Запрошені гості: Дарія Гайдай, аналітик Інституту світової політики, експерт-балканіст.
Експерт проаналізує останні події на Балканах, активізацію проросійських політиків, організацію незаконного референдуму щодо НАТО, чому європейцям досить висловлювати свою «занепокоєність».
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: