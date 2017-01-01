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    У «Главкомі» прес-конференція: «Статус окупованого Донбасу. Як припинити спекуляції?»

    • Сьогодні, 11:28
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    Учасники прес-конференції проаналізують ситуацію щодо підривної інформаційної кампанії в регіоні окупованого Донбасу

    Сьогодні, 6 лютого, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Статус окупованого Донбасу. Як припинити спекуляції?».

    Запрошені гості: Дмитро Тимчук, народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив»; Михайло Самусь, заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань.

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    Учасники прес-конференції проаналізують ситуацію щодо підривної інформаційної кампанії в регіоні окупованого Донбасу та визначать шляхи організації спротиву в умовах окупації. 

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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    зона АТО Донбас Дмитро Тимчук
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