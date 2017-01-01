У «Главкомі» прес-конференція: «Статус окупованого Донбасу. Як припинити спекуляції?»
- Сьогодні, 11:28
-
Розсилка
Учасники прес-конференції проаналізують ситуацію щодо підривної інформаційної кампанії в регіоні окупованого Донбасу
Сьогодні, 6 лютого, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Статус окупованого Донбасу. Як припинити спекуляції?».
Запрошені гості: Дмитро Тимчук, народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив»; Михайло Самусь, заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань.
Читайте також
Учасники прес-конференції проаналізують ситуацію щодо підривної інформаційної кампанії в регіоні окупованого Донбасу та визначать шляхи організації спротиву в умовах окупації.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: