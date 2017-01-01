У Донецьку паніка: порушників «комендантської години» можуть розстріляти на місці

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Бойовики на Донбасі

Бойовиками проведена часткова евакуація населення Київського району Донецька

На територіях, підконтрольних російсько-окупаційним військам («ДНР»), ростуть панічні настрої серед населення через подальше загострення ситуації на лінії розмежування. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Внаслідок пошкоджень на території західних районів Донецька відсутня або частково відсутнє теплопостачання, електроенергія, вода. Бойовиками проведена часткова евакуація населення Київського району Донецька (північні окраїни міста). Частина людей вивезена в Калінінський район міста і розміщується в гуртожитках відомств та навчальних закладів - наприклад, в гуртожитках Донецького медінституту розміщено до 500 чол.», - йдеться у повідомленні.

За даними «ІС», на території Київського і Куйбишевського районів Донецька «поліцією ДНР» посилений режим несення служби, різко збільшено кількість патрулів, перевірка документів проводиться у всіх громадян, що пересуваються по місту. «Патрулям дано право відкривати вогонь на ураження по порушниках «комендантської години», - повідомляють в «ІС».