У Гонтаревої спростували інформацію про підписання меморандуму з МВФ

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в НБУ очікують на підписання документу найближчими днями

Національний банк України сподівається найближчими днями підписати оновлений меморандум про співробітництво з МВФ. Про це повідомила керівник прес-служби НБУ Валерія Селезньова, пише УНН.

«Ми, як Національний банк, офіційно не підтверджуємо підписання зі сторони Національного банку, але ми сподіваємося, що це може статися найближчими днями», - сказала Селезньова.

Раніше Reuters повідомив, що Україна підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом, і таким чином відкрито шлях для виплати чергового траншу кредитів на 17,5 млрд дол. по програмі фінансової допомоги.

Нагадаємо, рада директорів МВФ не планує розглядати українське питання найближчого тижня. Як свідчить розклад засідань, сформований до 6 березня, на порядку денному стоїть лише одне питання – аналіз макрофінансової ситуації.