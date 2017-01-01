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    Україна підписала меморандум з МВФ – ЗМІ

    • Сьогодні, 14:33
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    Українська сторона підписала оновлений меморандум про співпрацю, повідомило ЗМІ джерело в Нацбанку

    Україна підписала меморандум із Міжнародним валютним фондом, який необхідний для отримання чергового траншу МВФ у розмірі $1 млрд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Національному банку України.

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    «Українська сторона підписала оновлений меморандум про співпрацю», – сказало джерело.

    Нагадаємо, рада директорів МВФ не планує розглядати українське питання найближчого тижня. Як свідчить розклад засідань, сформований до 6 березня, на порядку денному стоїть лише одне питання – аналіз макрофінансової ситуації.
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