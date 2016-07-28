У ГПУ запевнили, що мають достатньо доказів для доведення держзради Януковича

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Наразі слідство має необхідні покази свідків, висновки експертів та документальні докази для доведення злочину екс-президента

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Генеральна прокуратура вже має достатньо доказів для доведення державної зради екс-президента Віктора Януковича. Про це5 каналуповідомив прокурор ГПУ Руслан Кравченко.

«Нами отриманий ще один беззаперечний доказ держзради Януковича. Після отримання дозволу на досудове розслідування та проведення необхідних слідчих дій, головною військовою прокуратурою буде складено обвинувальний акт. Даний обвинувальний акт буде направлений до прокуратури для розгляду по суті в найкоротший строк», – зазначив прокурор відділу ГПУ.

«Орган досудового розслідування володіє достатньою кількістю доказів для доведення в суді винуватості Януковича, а саме це є показання свідків, висновки експертів, документальні докази, аудіодокази та інші докази, отримані під час досудового розслідування», – додав він.