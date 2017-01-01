У Гройсмана вважають, що новою «мінімалкою» побороли бідність (ДОКУМЕНТ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Урядовці не бачили інакшого шляху боротьби зі зростанням цін на товари і послуги

Міністерство соціальної політики України надало власне економічне обґрунтування запровадження з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 грн.

Таку відповідь «Главком» отримав на інформаційний запит.

У відомстві заявили, що не могли вчинити інакше, не відреагувавши на зростання споживчих цін на товари та послуги. Тому «з метою забезпечення підвищення купівельної спроможності населення… при визначенні мінімальної заробітної плати на 2017 рік було взято до уваги фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який, зокрема, в цінах вересня 2016 року становив 3123 грн».

Мінсоцполітики наголосило, що «мінімалка» виступає нижньою межею заробітної плати і захистом від бідності. При цьому, за статистикою ООН, за межею бідності в Україні перебуває 78% населення.

Нагадаємо, що 26 жовтня 2016 року під час засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціював підвищення мінімальної зарплати з 2017 року вдвічі – до 3200 грн.

Як відомо, з 1 березня вартість електроенергії для населення зростає в середньому на 26% – це буде вже п’яте підвищення за останніх два роки. Також за цей період значно здорожчало централізоване опалення.