Електроенергія знову здорожчає. Вп’яте за останні два роки

Наталка Прудка



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Ціни на світло знову зростають

З березня ціни на світло зростуть на 26%

З 1 березня вартість електроенергії для населення зросте в середньому на 26% – це буде вже п’яте підвищення за останні два роки. Черговий стрибок має завершити розпочате в 2015 році підвищення вартості електроенергії. Можновладці виправдовують здорожчання світла необхідністю приведення тарифу до «економічно обґрунтованого рівня».

Проте, судячи з усього, цінова вакханалія не зупиниться на досягнутому рівні: державний регулятор вже заявив, що вартість електроенергії для населення на 57,7% нижча економічно обґрунтованого рівня – на січень 2017-го тариф мав би становити 2,31 грн за кВт•год.

Що ж стосується березневого здорожчання, то для споживачів розцінки виглядатимуть таким чином.

У містах:

До 100 кВт•год. на місяць – 90 коп/кВт•год.;

Понад 100 кВт•год. на місяць – 1,68 грн/кВт•год.

У селах:

До 150 кВт•год. на місяць – 90 коп/кВт•год.;

Понад 150 кВт•год. на місяць – 1,68 грн/кВт•год.

Більш детально про те, хто та скільки буде платити після підвищення цін, а також все про чинні розцінки читайте у спецпроекті «Главкома» про нові тарифи на світло в Україні.

Якщо ви вже бачите, що грошей на оплату рахунків вам не вистачить, вам буде корисна стаття про те, як отримати житлову субсидію у 2017 році. Для того, щоб розрахувати розмір допомоги від держави, ви можете скористатися нашим калькулятором субсидії.

Удар по гаманцях

Найбільш гостро відчують березневе здорожчання ті споживачі, щомісячні обсяги споживання яких перевищують 100 кВт•год. Передусім це стосується будинків, обладнаних електричними котлами – такі будинки в опалювальний сезон використовують від 2 до 3,5 тис. кВт•год. електроенергії.

Якщо порівняти вартість, наприклад, 3000 кВт•год. в опалювальний сезон, то різниця в ціні за останні три роки виглядає таким чином:

сезон 2015-2016 – 690 грн на місяць;

сезон 2016-2017 – 1071 грн на місяць;

сезон 2017-2018 – 1350 грн на місяць.

Проте опалювати електроенергією за нічним тарифом буде дешевше, ніж газом.

Наведений приклад свідчить, що платити за електроенергію в 2017 році доведеться вдвічі більше порівняно з 2015-м. Приблизно в такому ж співвідношенні зростуть ціни і для всіх інших категорій споживачів.

Жодної користі для споживачів

Якщо тариф на електроенергію зростає на якихось 5 копійок за кВт•год., то всім учасникам енергоринку це приносить додаткові мільярди доходів. Даних за минулий рік ще немає, але відомо, що у 2015-му держава зібрала зі споживачів понад 150 мільярдів гривень.

А чи мають користь прості споживачі від такого стрімкого зростання тарифів та ще й за досить короткий проміжок часу? Численні знеструмлення населених пунктів, про що неодноразово писав «Главком», свідчать, що громадянам, крім спустошених гаманців, жодної вигоди.

До прикладу, на початку січня в сильні морози без енергопостачання по декілька діб залишалися сотні тисяч споживачів по всій Україні, але ніколи не оприлюднюються дані про те, в скількох будинках розморозилися системи опалення та водопостачання, про суми збитків, завданих громадянам, а їх, до речі, ніколи не компенсує енергопостачальна компанія, з вини якої це сталося.

Експерти неодноразово запитували: куди ж зникають додаткові мільярди, отримані від підвищення тарифів? Відповіді немає, хоча цілком зрозуміло, що на реабілітацію вкрай зношеного енергетичного господарства в належному обсязі вони не надходять. Щоб змусити обленерго покращувати свої послуги, регулятор зобов’язав їх платити компенсацію.

Споживачам обіцяють компенсацію

У січні цього року НКРЕКП запровадила компенсацію за неякісні послуги енергопостачання. Документ встановлює процедуру надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів. У разі невиконання компанією своїх зобов’язань сума компенсації подвоїться.

Таблицю компенсацій можна подивитися за цим посиланням на сайті НКРЕКП.