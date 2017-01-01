У Гройсмана відзвітували про зростання економіки в 2016 році

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Зростання ВВП

Мінфін заявив про 2,2% зростання реального ВВП у 2016 році

Зростання реального ВВП України в 2016 році становить 2,2%. Про це повідомила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова під час публічного звіту про виконання держбюджету за 2016 рік.

«На сьогодні ми вже можемо говорити про 2,2% зростання реального ВВП у 2016 році», – сказала вона.

За її словами, номінальний ВВП за підсумками року становив 2,396 трильйона гривень.

Також Маркарова нагадала, що інфляція в 2016 році знизилася до 12,4%, що практично відповідає прогнозам Мінфіну.

«Представляючи звіт за 2016 рік, рада сказати, що нам вдалося повернутися до зростання, і це головне досягнення поряд із виконанням або навіть перевиконанням із низки статей», – сказала заступник міністра.

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Джерело: УНІАН