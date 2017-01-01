У Гройсмана визнали значне відставання від графіка імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом

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Іванна Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе: Приведення норм законодавства у відповідність із законодавством ЄС у жодній зі сфер повністю не відбулося

Україна відстає від графіка імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Про це на засіданні Кабміну заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Незважаючи на всі наші здобутки, ми відстаємо від графіка виконання угоди (про асоціацію між Україною та ЄС). І це відставання дуже значне. У вересні минулого року Україна імплементувала у своє законодавство із запланованих 130 актів права ЄС лише 26», – сказала віце-прем'єр-міністр.

Климпуш-Цинцадзе також додала, що приведення норм законодавства у відповідність із законодавством ЄС у жодній зі сфер повністю не відбулося.

Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремлю не вдалося поховати Угоду про асоціацію Україна – ЄС.

Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.