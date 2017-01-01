  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Гройсмана визнали значне відставання від графіка імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом

    • Сьогодні, 12:42
    • Розсилка
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе

    Климпуш-Цинцадзе: Приведення норм законодавства у відповідність із законодавством ЄС у жодній зі сфер повністю не відбулося

    Україна відстає від графіка імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Про це на засіданні Кабміну заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    «Незважаючи на всі наші здобутки, ми відстаємо від графіка виконання угоди (про асоціацію між Україною та ЄС). І це відставання дуже значне. У вересні минулого року Україна імплементувала у своє законодавство із запланованих 130 актів права ЄС лише 26», – сказала віце-прем'єр-міністр.

    Климпуш-Цинцадзе також додала, що приведення норм законодавства у відповідність із законодавством ЄС у жодній зі сфер повністю не відбулося.

    Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

    Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремлю не вдалося поховати Угоду про асоціацію Україна – ЄС.

    Тепер ратифікаційні грамоти мають передати на підпис королю Нідерландів, а потім надіслати до Брюсселя.

    Читайте також
    Кабмін ЄС Євросоюз Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ