У Харкові обстріляли тролейбус

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Фото: Юрій Сидоренко / Facebook

Найімовірніше, обстріл було здійснено з пневматики

У Харкові обстріляно автобус. Про це інформує директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко, повідомляє «Главком».

За його словами, найімовірніше, обстріл було здійснено з пневматики.

«Знову обстріляли тролейбус. Слава Богу без жертв, пошкоджені тільки вікно салону і вікно дверей. Імовірно пневматика. Сталося все на Валентинівській (вулиці – ред.), в районі зупинки Педуніверситет», - написав Сидоренко.

Пізніше стало відомо, що на момент обстрілу в тролейбусі знаходилося 10 чоловік. Про це в ефірі «112 Україна» повідомила Олександра Алєксєєва, інспектор управління Нацполіції Харківської області.

«Повідомлення про подію надійшло до Київського відділу поліції в місті Харкові о 15:25. Працівниками поліції встановлено, що на вулиці Барабашова водій тролейбусу почув два хлопки. Після чого він зупинив транспорт та побачив декілька отворів у вікні. На той момент у транспорті знаходилось біля 10 пасажирів, на щастя, ніхто не постраждав. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції», - прокоментували в поліції.

Також Олександра Алєксєєва повідомила, що за попередньою інформацією невідомі стріляли з пневматичної зброї. З місця події вилучені речові докази, на даний час вирішується питання щодо кваліфікації даного злочину та встановлюються особи зловмисників.

«Інформації щодо нападників поки що немає. Проводиться опитування щодо наявності свідків», - додала Алєксєєва.

Нагадаємо, на почтаку травня у Києві з пневматичної зброї обстріляли маршрутний автобус.