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    У Хмельницькій міськраді вимагають звільнення глави МВС Авакова

    • Сьогодні, 21:51
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    Депутати Хмельницької міської ради закликали закрити всі кримінальні виробництва і припинити переслідування учасників блокади

    Депутати Хмельницької міської ради вимагають звільнити міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і заступника голови Нацполіціі - начальника головного управління Нацполіціі в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна через застосування правоохоронцями силових дій проти учасників «блокади Донбасу».

    За відповідне рішення проголосували 39 депутатів.

    Депутати Хмельницької міської ради у зверненні до президента, голови Верховної Ради та глави уряду також закликали:

    -закрити всі кримінальні виробництва і припинити переслідування учасників блокади;

    -заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні;

    -позбавити російські банки ліцензій і права працювати в Україні;

    -визнати антитерористичну операцію на сході війною;

    -націоналізувати стратегічні підприємства з російським капіталом.

    Нагадаємо, РНБО дала команду до 13:00 перекрити всі шляхи до лінії розмежування.

    Як відомо, Україна припиняє переміщення вантажів через лінію зіткнення.

    Читайте також статтю: Парадокси торгівлі з Донбасом. Як Порошенко очолив блокаду 

    Джерело: УНІАН

    банки депутати Україна
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