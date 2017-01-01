У Хмельницькій міськраді вимагають звільнення глави МВС Авакова
- Сьогодні, 21:51
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Депутати Хмельницької міської ради закликали закрити всі кримінальні виробництва і припинити переслідування учасників блокадиДепутати Хмельницької міської ради вимагають звільнити міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і заступника голови Нацполіціі - начальника головного управління Нацполіціі в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна через застосування правоохоронцями силових дій проти учасників «блокади Донбасу».
За відповідне рішення проголосували 39 депутатів.
Депутати Хмельницької міської ради у зверненні до президента, голови Верховної Ради та глави уряду також закликали:
-закрити всі кримінальні виробництва і припинити переслідування учасників блокади;
-заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні;
-позбавити російські банки ліцензій і права працювати в Україні;
-визнати антитерористичну операцію на сході війною;
-націоналізувати стратегічні підприємства з російським капіталом.
Нагадаємо, РНБО дала команду до 13:00 перекрити всі шляхи до лінії розмежування.
Як відомо, Україна припиняє переміщення вантажів через лінію зіткнення.
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Джерело: УНІАН