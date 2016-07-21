У Хмельницькому збираються на смолоскипну ходу у честь Бандери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

http://vgolos.com.ua/

В центрі міста вже зібралися приблизно 150 осіб

У Хмельницькому люди збираються на смолоскипну ходу на честь 108 дня народження Степана Бандери. Про це повідомляє «112 Україна».

В центрі міста вже зібралися приблизно 150 осіб. У них є запасні смолоскипи, які пропонують взяти усім, хто приєднається до акції під час її проходження.

Заходи до дня народження Бандери сьогодні вже відбулися у рідному селі Степана Бандери Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області поблизу історико-меморіального музею Степана Бандери. Там провели поминальну панахиду та віче.

Відзначили день народження Бандери у Львові. Там люди поклали квіти до пам'ятника провіднику ОУН.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбудеться традиційна щорічна смолоскипна хода, приурочена до 108 річниці із дня народження Степана Бандери. Захід розпочнеться о 18:00 у парку Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві.

Марш пройде центральними вулицями столиці й закінчиться на Майдані Незалежності за маршрутом: вул. Володимирська - бульвар Тараса Шевченка - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

Також читайте: Станіслав Кульчицький: Українські історики не виправдовують бандерівців, ми лише переконуємо, що ці люди боролися проти окупації України