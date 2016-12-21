У Єгипті внаслідок вибуху загинув поліцейський

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У міністерстві повідомили, що бомба була захована в покинутому мотоциклі

Близько поліцейського тренувального центру в місті Танті на півночі Єгипту стався вибух.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на міністерство внутрішніх справ Єгипту.

В результаті інциденту постраждало 16 осіб, серед них — 12 поліцейських. Пізніше один поліцейський від отриманих травм помер в госпіталі.

У міністерстві повідомили, що бомба була захована в покинутому мотоциклі.

Поки відповідальність за вибух ніхто не взяв. Однак влада зазначає, що інцидент мав риси, характерні для «Мусульманського братства», яке єгипетська влада оголосила терористичною організацією.