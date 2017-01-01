У ЄС пояснили, чому території «ДНР» та «ЛНР» не повинні вважатись окупованими

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Х’юг Мінгареллі

Вирішення проблеми тимчасово окупованих територіій може бути знайдено тільки шляхом повного виконання Мінських угод, заявив Мінгареллі

У Європейському Союзі вважають, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не мають вважатись окупованими.

Про це повідомив керівник представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв’ю РБК.

За його словами, тимчасово окуповані території «ДНР» та «ДНР» не мають підпадати під пряму зону відповідальності Російської Федерації, адже вони належать Україні.

«Окремі райони Донецької і Луганської областей зараз не знаходяться під контролем українського уряду, але вони не повинні вважатися окупованими і такими, які потрапляють в зону відповідальності Російської Федерації. Це неправильний підхід. Вирішення цієї проблеми може бути знайдено тільки шляхом повного виконання Мінських угод», - повідомив він.

Нагадаємо, Євросоюз продовжив антиросійські санкції.