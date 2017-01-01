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    Блокада Донбасу може обвалити гривню, - Порошенко

    • Сьогодні, 12:56
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    За словами президента, без опалення можуть залишитися лівий берег Києва, Суми, Краматорськ і багато інших міст

    Через блокаду Донбасу Україна може втратити до $2 млрд, а курс національної валюти похитнеться.

    Про це заявив президент України Петро Порошенко.

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    «Українські металурги можуть втратити до 300 тис. робочих міст, держава - до $2 млрд валютної виручки з усіма відповідними наслідками для курсу гривні. На окупованих територіях десятки тисяч людей залишаться без роботи. Ринку праці там немає, значна частина з них, щоб заробити, піде до бойовиків», - сказав Порошенко.

    Президент наголосив, що наслідки блокади відчують на собі мешканці мирних українських міст.

    «Уряд був змушений запровадити надзвичайні заходи в енергетиці. Через блокування поставок енергетичного вугілля виникла загроза, що без опалення можуть залишитися лівий берег Києва, Суми, Краматорськ і багато інших міст», - застеріг Порошенко.

    Як повідомлялося, Порошенко скликає РНБО через блокаду на Донбасі.

    Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

    Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

    За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

    Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

    Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

    Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»

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