У Каліфорнії сталася стрілянина у початковій школі: 4 поранених

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Двоє учнів з початкової школи Northpark були госпіталізовані в результаті збройного нападу

У Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася стрілянина у початковій школі, в результаті чого, за попередніми даними, 4 особи постраждали.

Про це повідомляє CNN.

Двоє учнів з початкової школи Northpark були госпіталізовані в результаті збройного нападу.

Як повідомляє Associated Press, 1 з 4 поранених - вчитель.

Зазначається, що керівництво школи виступить із заявою щодо інциденту найближчим часом.