У Каліфорнії сталася стрілянина у початковій школі: 4 поранених
- Сьогодні, 21:42
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Двоє учнів з початкової школи Northpark були госпіталізовані в результаті збройного нападуУ Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася стрілянина у початковій школі, в результаті чого, за попередніми даними, 4 особи постраждали.
Про це повідомляє CNN.
Двоє учнів з початкової школи Northpark були госпіталізовані в результаті збройного нападу.
Як повідомляє Associated Press, 1 з 4 поранених - вчитель.
Зазначається, що керівництво школи виступить із заявою щодо інциденту найближчим часом.