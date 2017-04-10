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    У Каліфорнії сталася стрілянина у початковій школі: 4 поранених

    • Сьогодні, 21:42
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    Двоє учнів з початкової школи Northpark були госпіталізовані в результаті збройного нападу

    У Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася стрілянина у початковій школі, в результаті чого, за попередніми даними, 4 особи постраждали.

    Про це повідомляє CNN.

    Двоє учнів з початкової школи Northpark були госпіталізовані в результаті збройного нападу.

    Як повідомляє Associated Press, 1 з 4 поранених - вчитель.

    Зазначається, що керівництво школи виступить із заявою щодо інциденту найближчим часом.

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