Транспортна безпека США попередила: в аеропорту Флориди знаходиться ще один озброєний чоловік
- Вчора, 00:18
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В аеропорту Форт-Лодердейл знаходиться активний стрілокАдміністрація транспортної безпеки США повідомила про ще одного озброєного чоловіка в будівлі аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді.
Про це йдеться у повідомленні адміністрації.
«В аеропорту Форт-Лодердейл знаходиться активний стрілок. Встановлено укриття. Аеропорт закритий», — йдеться в повідомленні у Twitter.
Update: Active shooter at #FLL. Shelter in place. Airport closed.— TSA (@TSA) 6 січня 2017 р.
Нагадаємо, в аеропорту Форт-Лодердейл, що у Флориді, чоловік відкрив стрілянину, в результаті чого 5 осіб загинули та 13 дістали поранень.
Також повідомлялося, що влада США назвала ім’я людини, яка відкрила стрілянину в аеропорту Флориди.