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    Транспортна безпека США попередила: в аеропорту Флориди знаходиться ще один озброєний чоловік

    • Вчора, 00:18
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    В аеропорту Форт-Лодердейл знаходиться активний стрілок

    Адміністрація транспортної безпеки США повідомила про ще одного озброєного чоловіка в будівлі аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді.

    Про це йдеться у повідомленні адміністрації.

    «В аеропорту Форт-Лодердейл знаходиться активний стрілок. Встановлено укриття. Аеропорт закритий», — йдеться в повідомленні у Twitter.

    Нагадаємо, в аеропорту Форт-Лодердейл, що у Флориді, чоловік відкрив стрілянину, в результаті чого 5 осіб загинули та 13 дістали поранень.

    Також повідомлялося, що влада США назвала ім’я людини, яка відкрила стрілянину в аеропорту Флориди.


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