Транспортна безпека США попередила: в аеропорту Флориди знаходиться ще один озброєний чоловік

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В аеропорту Форт-Лодердейл знаходиться активний стрілок

Адміністрація транспортної безпеки США повідомила про ще одного озброєного чоловіка в будівлі аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді.

Про це йдеться у повідомленні адміністрації.

«В аеропорту Форт-Лодердейл знаходиться активний стрілок. Встановлено укриття. Аеропорт закритий», — йдеться в повідомленні у Twitter.

Update: Active shooter at #FLL. Shelter in place. Airport closed. — TSA (@TSA) 6 січня 2017 р.

Нагадаємо, в аеропорту Форт-Лодердейл, що у Флориді, чоловік відкрив стрілянину, в результаті чого 5 осіб загинули та 13 дістали поранень.

Також повідомлялося, що влада США назвала ім’я людини, яка відкрила стрілянину в аеропорту Флориди.



