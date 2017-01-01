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    Під час стрілянини в аеропорту Флориди постраждали ще 37 осіб

    • Вчора, 07:12
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    П'ятеро загинули, вісім отримали поранення спочатку, зазначили у поліції

    Офіс окружного шерифа в своєму твіттері заявив, що в результаті стрілянини в аеропорту Флориди постраждали ще 37 осіб.

    «Це поточна ситуація. П'ятеро загинули, вісім отримали поранення спочатку. Ще 37 людей отримали поранення після інциденту», - йдеться в заяві офісу.

    Нагадаємо, в аеропорту Форт-Лодердейл, що у Флориді, чоловік відкрив стрілянину, в результаті чого 5 осіб загинули та 13 дістали поранень.

    Також повідомлялося, що влада США назвала ім’я людини, яка відкрила стрілянину в аеропорту Флориди.

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