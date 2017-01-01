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    У Києві автомобіль загорівся під час руху

    • Сьогодні, 06:14
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    Водії загасили автомобіль, який загорівся під час руху

    У Києві на проспекті Героїв Сталінграда водії загасили автомобіль, який загорівся під час руху.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    «Під час руху спалахувало авто. Було чути хлопок. Потім полум’я під авто. Водій здав назад. Здається, в’їхав у маршрутку злегка. Але завдяки оперативним діям всіх небайдужих водіїв – машину загасили», – сказано в повідомленні. 

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