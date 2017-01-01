У Києві автомобіль загорівся під час руху

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Водії загасили автомобіль, який загорівся під час руху

У Києві на проспекті Героїв Сталінграда водії загасили автомобіль, який загорівся під час руху.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

«Під час руху спалахувало авто. Було чути хлопок. Потім полум’я під авто. Водій здав назад. Здається, в’їхав у маршрутку злегка. Але завдяки оперативним діям всіх небайдужих водіїв – машину загасили», – сказано в повідомленні.