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    Київський метрополітен попередив про можливі зміни в роботі

    • Сьогодні, 05:44
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    Через футбольний матч на НСК «Олімпійський» можливі зміни в роботі метро

     КП «Київський метрополітен» попереджає про можливі зміни в роботі сьогодні, 4 березня 2017 року, через проведення футбольного матчу між київським «Динамо» і донецьким «Олімпіком».

    Про це повідомляє прес-служба метро.

    «4 березня у зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Олімпік» (Донецьк), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену», - повідомляють у прес-службі.

    Зазначається, що після закінчення футбольного матчу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

    Початок матчу заплановано на 17:00.

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