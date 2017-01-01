У Києві бачать плюси у ймовірній відмові Вашингтона від безоплатної допомоги нашій армії

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Виконуючий обов'язки голови місії України при НАТО Єгор Божок

Такий підхід говорить про те, що ми зрілі і самі можемо обирати те, що нам більше підходить, зазначив Божок

В.о. голови місії України при НАТО Єгор Божок не бачить нічого страшного в тому, що США можуть скасувати безоплатну військову допомогу Україні, замінивши її кредитуванням. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«У переході з безоплатної допомоги на кредитування, якщо це відбудеться, є свої плюси і мінуси. Ми абсолютно самодостатня країна, здатна себе забезпечити, якби у нас було менше корупції і злодійств… З одного боку, такий підхід говорить про те, що ми зрілі і самі можемо обирати те, що нам більше підходить», - зазначив Божок.

«З іншого боку, це, звичайно, додаткові витрати з бюджету», - додав він.

Коментуючи заяви, що у НАТО зацікавлені в досвіді України із протидії гібридній війні, Божок сказав: «Якщо ми подивимося на збройні сили країн–членів НАТО, то вони у протидії реальній агресії ніколи не застосовувалися. Тобто все те, що країни – члени НАТО знають у теорії, шляхом навчань і маневрів, ми випробовуємо на собі, віддаючи життя у реальній війні. Не завжди все, що гарно в теорії, добре себе показує на практиці».

Як повідомлялося, США почнуть видавати Україні кредити замість безоплатної військової допомоги. Кілька іноземних військових грантів США перетворяться на позики. Зміни у військовій допомозі не торкнуться лише Ізраїлю, Єгипту та двох країн – союзників США на Близькому Сході.