ЗМІ: Білий дім може замінити військову допомогу Україні на кредити

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Білий дім

У Конгресі в свою чергу вважають, що такий крок призведе до посилення Росії та Китаю

Білий дім пропонує виключити з бюджету США витрати на надання безоплатної військової допомоги низці країн, серед яких і Україна. Допомогу пропонують замінити на надання кредитів на закупівлю американського військового обладнання.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у Вашингтоні, до списку цих країн входять Україна, Пакистан, Туніс, Ліван, В'єтнам, Колумбія та Філіппіни. У той же час, Вашингтон не збирається відмовлятися від надання безоплатної військової допомоги Ізраїлю, Єгипту та Йорданії, які отримують в загальній складності близько 75% військових грантів Державного департаменту.

У Конгресі в свою чергу вважають, що даний крок призведе до посилення Росії та Китаю. У закритому меморандумі Держдепартаменту також говориться, що для України таке рішення може призвести до зниження можливостей для боротьбі з бойовиками на Донбасі, яких контролює Росія.

У грудні 2016 року Конгрес США схвалив бюджет Пентагону на 2017 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, ніж у 2016 році.

Документ передбачає надання Україні летальної зброї, а також розширення військової допомоги за рахунок поставок засобів технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України й допомоги у підготовці штабних офіцерів і вищого військового командування Збройних сил України.

«Главком» також повідомляв, що у травні президент США Дональд Трамп підписав законопроект про бюджет на 2017-й фіскальний рік: Україні зокрема виділять $560 млн. З цією метою передбачається виділення не менше $410,465 млн у якості різних видів допомоги, а також $150 млн у межах «Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки».

Джерело: Дзеркало тижня