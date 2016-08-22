У Києві чоловік зарізав жінку на очах у її малолітніх дітей

Правоохоронці виявили мертву 29-річну господиню із проникаючим колото-різаним ножовим пораненням спини

У Дніпровському районі Києва чоловік на очах у дітей вдарив співмешканку ножем і втік. Від отриманих ран жінка померла.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

Правоохоронці, які терміново виїхали на виклик, не змогли відразу потрапити до помешкання, але почули, що там плачуть діти та кличуть маму. Патрульні поспілкувалися із хлопчиками, які були зачинені у квартирі. Діти пояснили, що їх мама лежить у крові, а вони не можуть знайти ключі та відчинити двері.

За допомогою рятувальників правоохоронці потрапили у квартиру, де виявили мертву 29-річну господиню із проникаючим колото-різаним ножовим пораненням спини, яка лежала на дивані. Крім того, у помешканні були її 2-річний та 11-річний сини. Діти розповіли, що маму вдарив її співмешканець і втік.

«На вулиці неподалік будинку знайшли кухонний ніж зі слідами бурого кольору. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження. Дітей помістили у притулок, з ними працюють поліцейські психологи»,

– розповів заступник начальника слідчого управління Нацполіції у Києві Едуард Соловйов.

Як з'ясувалося, останній місяць жінка проживала разом із 25-річним уродженцем Рівненської області.

Чоловіка вже затримали. Йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.