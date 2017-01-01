У Києві голодують водії тролейбусів: керівництво звільнило трьох працівників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівництво Куренівського депо називає акцію голодування спланованою провокацією

Шість працівників Куренівського тролейбусного депо Києва голодують, оскільки напередодні керівництво звільнило трьох водіїв тролейбусів. Їх підозрюють у наданні неправильно оформлених лікарняних довідок.

«Люди буди звільнені на підставі прогулів, тому що в їх лікарняному бракувало печатки. Зазвичай практикують таке, якщо у вас немає печатки чи підпису, то йдеш до поліклініки виправляти помилки. Це проблема лікарів, а не наша», – каже голова вільної профспілки залізничників України Куренівського тролейбусного депо Андрій Самко.

За його словами, у такий спосіб керівництво депо «намагається позбутися профспілки», осередок якої вони створили у Куренівському тролейбусному депо.

«Це дискримінація по відношенню до профспілки, яку ми тут організували. Директор не раз нам казав, що нашої профспілки тут не буде. Усілякими способами він, як директор, давить на нас», — переконаний Самко.

Керівництво Куренівського депо, у свою чергу, називає акцію голодування спланованою провокацією і закликає мітингувальників йти до суду, щоб вирішити питання про поновлення на роботі.

«Я повинен підтримувати роботу і дисципліну в депо. Тому я запропонував зараз їх звільнити, а далі щоб вони йшли до суду. Адже суд – це нормальне явище. А суд має право викликати лікарів, які видавали ці лікарняні, допитати цих працівників, щоб вони доводили свою невинуватість. Якщо суд постановить повернути їх на роботу, то ми це зобов’язання, звісно, виконаємо», — каже директор Куренівського депо Руслан Карабчук.

Мітингувальники припиняти голодування не збираються і очікують на зустріч з міським головою Києва Віталієм Кличко.

«Ми вимагаємо поновити наших колег на роботі, дати їм можливість виправити ці лікарняні. Питань з поліклінікою не виникне, адже коли їм повернуть ці лікарняні – то люди підуть і поставлять необхідні печатки», — запевняє Самко.