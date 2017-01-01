У Києві на Великдень подовжили роботу громадського транспорту

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«Київпастранс»

Це стосується маршрутів, які проходять біля метро

Під час святкування Великодня, в ніч з 15 квітня на 16 квітня, наземний громадський транспорт працюватиме на 1 годину довше, а вранці 16 квітня розпочне роботу на 1 годину раніше.

Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Мова йде, про автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутки, які проходять біля станцій метрополітену.

Це зокрема, тролейбуси №3, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50; трамваї №3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33; автобуси звичайного режиму руху – №№1т, 18, 20, 21, 33, 37 (із заїздом на с/к «Чайка» в напрямку метро «Святошин»), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115; автобуси в режимі маршрутного таксі № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 530, 537, 548, 550.

У ніч з 15 на 16 квітня буде продовжено роботу:

- станцій лінії швидкісного трамваю на Троєщині до 2:30 та розпочато роботу станцій з 4:00 16 квітня,

- станцій лінії швидкісного трамваю на Борщагівці до 2:15 та розпочато роботу станцій з 4:00 16 квітня.

Фунікулер у великодню ніч працюватиме до 1:00 і розпочне роботу о 5:00.

Також у ніч з 15 на 16 квітня Київський метрополітен працюватиме на годину довше, а у Великодній ранок відкриється на годину раніше.