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    У Києві під офісом «Конгресу Українських Націоналістів» стався вибух

    • Вчора, 23:56
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    За попередніми даними невідомі кинули у будівлю під офісом «Конгресу Українських Націоналістів» бойову гранату

    У Києві в будівлі, за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться організація «Конгресу Українських Націоналістів», стався вибух.

    Про це повідомили у поліції Києва.

    У поліції зазначили, що деталі поки невідомі.

    Як зазначає «Київ Оперативний», невідомі кинули у будівлю бойову гранату.

    Повідомляється, що наразі жертв і постраждалих немає. 

    «На місце прибули правоохоронці і побачили сильне задимлення. Викликали бійців ДСНС і швидку допомогу. Однак, їх допомога не знадобилася», — йдеться у повідомленні.

    Джерело: Громадське

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