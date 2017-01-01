У Києві під офісом «Конгресу Українських Націоналістів» стався вибух
- Вчора, 23:56
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За попередніми даними невідомі кинули у будівлю під офісом «Конгресу Українських Націоналістів» бойову гранату
У Києві в будівлі, за адресою Антоновича, 3Б, де знаходиться організація «Конгресу Українських Націоналістів», стався вибух.
Про це повідомили у поліції Києва.
У поліції зазначили, що деталі поки невідомі.
Як зазначає «Київ Оперативний», невідомі кинули у будівлю бойову гранату.
Повідомляється, що наразі жертв і постраждалих немає.
«На місце прибули правоохоронці і побачили сильне задимлення. Викликали бійців ДСНС і швидку допомогу. Однак, їх допомога не знадобилася», — йдеться у повідомленні.
Джерело: Громадське