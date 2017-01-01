У Києві покажуть фільм-розслідування про вбивство журналіста Шеремета

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Павло Шеремет

Фільм про вбивство журналіста Шеремета готували протягом майже 10 місяців

Редакція розслідувань «Слідство.Інфо» спільно із колегами із міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP презентують фільм-розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Спеціальний показ фільму-розслідування «Вбивство Павла» відбудеться 10 травня о 19:00 у київському просторі Mediahub за адресою вул. Суворова 4/6.

На «Громадському» прем'єра відбудеться 10 травня вже о 20:00.

У липні 2016 року журналіст Павло Шеремет був вбитий у центрі Києва — по дорозі на роботу у його машині спрацював вибуховий пристрій.

Журналісти разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP з перших годин працювали на місці подій, і тепер презентують фільм, у якому ретельно проаналізовано події ночі перед вбивством.

Автори фільму: Анна Бабінець, Олена Логінова, Дмитро Гнап, Влад Лавров. Режисер: Метт Сарнецкі.

У коментарі одна з авторок Анна Бабінець зазначила, що деталі фільму наразі не розголошуються, щоб глядачі дізналися про все одразу на показі.

«Ми запрошуємо всіх, немає обмеження стосовно того, хто може відвідати цю подію. Будуть також присутні троє авторів. Після показу заплановано годину-обговорення», — розповіла Анна Бабінець.

Вона також зазначила, що фільм готували протягом майже 10 місяців.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну. Про це раніше повідомляв начальник Головного слідчого управління НП Олександр Вакуленко.

За даними Національної поліції, ймовірні вбивці Шеремета перебували в зоні АТО – в селі Урзуф Донецької області. Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 3 березня, який надав дозвіл на аналіз телефонних дзвінків підозрюваних. Цим рішенням суд надав поліції доступ до інформації про телефонні дзвінки двох абонентів, які були зроблені у селі Урзуф у травні 2016 року.