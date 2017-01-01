Вбивць Шеремета шукають у зоні АТО

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Суд надав поліції доступ до інформації про телефонні дзвінки двох абонентів

За даними Національної поліції, ймовірні вбивці журналіста Павла Шеремета перебували в зоні АТО – в селі Урзуф Донецької області Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 3 березня, який надав дозвіл на аналіз телефонних дзвінків підозрюваних.

Цим рішенням суд надав поліції доступ до інформації про телефонні дзвінки двох абонентів, які були зроблені у селі Урзуф у травні 2016 року.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі Шеремета прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув журналіст Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну. Про це раніше повідомляв начальник Головного слідчого управління НП Олександр Вакуленко.

«В автомобілі Subaru мав місце вибух саморобного вибухового пристрою осколково-фугасної дії з електричним способом приведення в дію. Вибуховий пристрій було виготовлено... з використанням елементів вибухового пристрою промислового виготовлення, він мав у своїй конструкції циліндричні вражаючі елементи і нарізну втулку запального гнізда протипіхотної міни спрямованої дії МОН-50. Стандартний спосіб підриву – електродетонатор ЕІП, саморобний вибуховий пристрій з допомогою мінімум двох постійних магнітів кріпився з зовнішнього боку днища кузова автомобіля в проекції під переднім лівим сидінням водія таким чином, що напрямки вражаючих факторів дії вибуху були спрямовані вгору, в положення водія», - розповідав експерт.

23 січня на прес-конференції у МВС нардеп Геращенко заявив, що знає подробиці слідства у справі Шеремета. За його інформацією, слідчі вважають, що вбивство журналіста було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.