Убивство Шеремета: вибухівка, закладена у машину журналіста, мала у своєму складі протипіхотну міну

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Павло Шеремет

Вибуховий пристрій мав у своїй конструкції циліндричні вражаючі елементи і нарізну втулку запального гнізда протипіхотної міни спрямованої дії МОН-50

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув журналіст Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко.

«За результатами проведених досліджень і експериментів слідство на сьогоднішній день отримало такі висновки. В автомобілі Subaru мав місце вибух саморобного вибухового пристрою осколково-фугасної дії з електричним способом приведення в дію. Вибуховий пристрій було виготовлено... з використанням елементів вибухового пристрою промислового виготовлення, він мав у своїй конструкції циліндричні вражаючі елементи і нарізну втулку запального гнізда протипіхотної міни спрямованої дії МОН-50. Стандартний спосіб підриву – електродетонатор ЕІП, саморобний вибуховий пристрій з допомогою мінімум двох постійних магнітів кріпився з зовнішнього боку днища кузова автомобіля в проекції під переднім лівим сидінням водія таким чином, що напрямки вражаючих факторів дії вибуху були спрямовані вгору, в положення водія.

Відсутність будь-яких залишків виконавчого механізму може свідчити про те, що виконавчий механізм, ймовірно, був усередині заряду вибухової речовини і був знищений вражаючими факторами вибуху. Відсутність достатніх слідів вибухового перетворення вибухової речовини гексогену в змивах, які були зроблені після вибуху в автомобілі Subaru, можна пояснити тим, що сліди вибухового перетворення гексогену були фактично знищені дією факторів пожежі в автомобілі і при її гасінні», – розповів Вакуленко.

Раніше повідомлялося, що у поліції назвали пріоритетну версію вбивства Павла Шеремета.

Як відомо, 23 січня на прес-конференції у МВС нардеп Геращенко заявив, що знає подробиці слідства у справі Шеремета. За його інформацією, слідчі вважають, що вбивство журналіста було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі Шеремета прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Згодом ЗМІ виклали відео з моментом начебто закладення вибухівки під автомобіль, у якому загинув Шеремет.