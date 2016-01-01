У Києві потрійне ДТП: іномарка врізалась у тролейбус, охоронну автівку та рекламний щит

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dtp.kiev.ua

Водій Hyundai Tucson категорично заперечує, що був за кермом під час індиценту

У Києві відбулася масштабна ДТП на Повітрофлотському проспекті: чоловік на світлофорі врізався в охоронний Renault, почалася гонитва, Hyundai Tucson врізався в тролейбус, далі вирулив на тротуар і врізався в опору рекламного щита. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Водій Hyundai Tucson категорично заперечує, що був за кермом. Він відмовився від перевірки алкотестером. На місці масштабного ДТП працює поліція.

Аварія сталася ранком суботи, 24 грудня, через ожеледицю та туман неподалік села Знам'янка, що за 80 кілометрів від Одеси. Один з автомобілів навіть вилетів з траси та опинився на полі, за узбіччям. Як повідомляють очевидці, через ДТП утворився грандіозний затор довжиною у понад 20 кілометрів.