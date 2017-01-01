У Києві прощаються з легендарним поетом Борисом Олійником

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Фото: dt.ua Поет Борис Олійник

Поета поховають на Байковому кладовищі

У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври триває похоронне богослужіння за померлим поетом Борисом Олійником.

Панахида розпочалася о 9:00 і завершиться о 9:45.

Після цього о 10:30-13:00 відбудеться церемонія прощання в Клубі Кабінету міністрів (Інститутська, 7).

Поета поховають на Байковому кладовищі о 14:00.

Нагадаємо, український поет Борис Олійник помер 30 квітня після важкої і тривалої хвороби.

Опубліковано останнє інтерв’ю Бориса Олійника, яке він дав «Главкому» в розпал його важкої хвороби. Прочитати його можна тут.

Як повідомляв «Главком», Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 року на Полтавщині. Український поет, перекладач, дійсний член Національної академії наук України, голова Українського фонду культури. Герой України. Почесний академік Академії мистецтв України. Член правління Національної спілки краєзнавців України.

Депутат українського парламенту чотирьох скликань, віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи, один із фундаторів Українського фонду культури. У травні-червні 1986 року видатний український поет одним з перших побував у Чорнобилі, звідки вів репортажі на Центральному телебаченні. З 2010 року очолював Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.



