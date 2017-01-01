У Києві прощаються з Любомиром Гузаром
- Сьогодні, 11:54
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Тіло предстоятеля Української греко-католицької церкви прибуло до Києва ще вчора, 4 червня
Попрощатися з кардиналом Любомиром Гузаром у неділю прийшли десятки тисяч киян
Сьогодні у Патріаршому соборі Воскресіння Христового – заупокійна божественна літургія, а після неї – чин погребіння Блаженнішого Любомира Гузара.
У молитві братиме участь особистий посланник Папи Франциска архієпископ Циріл (Василь), секретар Конгрегації для східних церков. Самого владику буде поховано у крипті цього собору.
Тіло предстоятеля Української греко-католицької церкви прибуло до Києва ще вчора, 4 червня.
Попрощатися з кардиналом Любомиром Гузаром у неділю прийшли десятки тисяч киян, а також члени українського уряду, народні депутати, лідери різних політичних сил, громадські діячі та президент Петро Порошенко.
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