У Києві прощаються з Любомиром Гузаром

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Тіло предстоятеля Української греко-католицької церкви прибуло до Києва ще вчора, 4 червня

Попрощатися з кардиналом Любомиром Гузаром у неділю прийшли десятки тисяч киян

Сьогодні у Патріаршому соборі Воскресіння Христового – заупокійна божественна літургія, а після неї – чин погребіння Блаженнішого Любомира Гузара.

У молитві братиме участь особистий посланник Папи Франциска архієпископ Циріл (Василь), секретар Конгрегації для східних церков. Самого владику буде поховано у крипті цього собору.

Тіло предстоятеля Української греко-католицької церкви прибуло до Києва ще вчора, 4 червня.

Попрощатися з кардиналом Любомиром Гузаром у неділю прийшли десятки тисяч киян, а також члени українського уряду, народні депутати, лідери різних політичних сил, громадські діячі та президент Петро Порошенко.

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