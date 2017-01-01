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Фото: Gromov Igor / Facebook Пікет відділення поліції

Щохвилини активістів більшає, більшає і працівників правоохоронних органів

У Києві учасники батальйону ОУН пікетують Печерське відділення поліції. Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

«За інформацією бійців батальйону ОУН, саме у цьому відділку тримають 15 затриманих (під час масових заходів у столиці. – Ред.), проте зв’язку з ними немає. Ті працівники поліції, які охороняють вхід до будівлі, коментарів не дають. Також ми спостерігали, як «швидка» забрала одного із затриманих на позивний Лютий, його ім’я – Сергій Слюсаренко. У нього, вочевидь, була травма голови, але за яких обставин він дістав таку травму, він не коментував, коли сідав у карету «швидкої». Щодо стану інших затриманих також є інформація від батальйону ОУН, які зараз пікетують відділок поліції. Вони кажуть, що у кількох затриманих також є травми голови. Щохвилини активістів більшає, більшає і працівників правоохоронних органів», – зазначив він.

Загалом ситуація біля Печерського відділку поліції спокійна, сутичок не було.

Раніше у Києві поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві.

Активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».