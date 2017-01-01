«Безсмертний полк» у Києві: учасників закидають фарбою і димовими шашками

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Учасники акції «Безсмертний полк»

Колона учасників акції «Безсмертний полк» вирушила до Алеї Слави в Києві

Учасники акції «Безсмертний полк» зібралися біля станції метро «Арсенальна» у Києві.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», тут сталася невелика сутичка між учасниками акції і її противниками. Спочатку це була словесна перепалка, яка пізніше переросла у штовханину. Чоловік намагався зірвати «георгіївську стрічку» з літньої жінки.

Правоохоронці оперативно втрутилися в ситуацію і розборонили учасників сутички.

Наразі колона учасників акції «Безсмертний полк» вирушила до Алеї Слави в Києві. Колона йде у супроводі поліцейських.

Тим часом із заблокованого раніше поліцією офісу організації «Добровольчий рух ОУН» на вулиці Мазепи в Києві, де йде хода, кидають пакети з фарбою. Крім того, активісти намагаються влучити в учасників ходи «Безсмертний полк» димовими шашками, які знешкоджують працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України, та іншими предметами, що не долітають до учасників ходи через кордон поліцейських, повідомляє Радіо Свобода.

У День перемоги над нацизмом у Києві та інших містах України запланована хода під назвою «Безсмертний полк» – акції, яку проводять у Росії щороку у цей день. У Службі безпеки України заявили, що не мають підстав її заборонити, але правоохоронці вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб не допустити провокацій.

У Росії «Безсмертний полк» – це хода з портретами родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Вона розпочиналася як громадська ініціатива, але впродовж останніх кількох років набрала більш офіційного змісту.

Нині організацією акції займається прокремлівський «Загальноросійський народний фронт», після чого почали з’являтися повідомлення, що не всі учасники заходу приходять на нього добровільно. Портрети для участі в акції у Росії можна придбати в магазинах, тобто йдеться вже не про вшанування родичів, а про шану будь-яких учасників тієї війни.

Росія також сприяє організації акції «Безсмертний полк» у деяких країнах колишнього СРСР.